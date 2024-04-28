Sivasspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı

Süper Lig'de son olarak 30. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 kaybeden kırmızı-beyazlılar, daha sonra çıktığı 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.



Sivas temsilcisi, 31. haftada evinde Fatih Karagümrük maçını 1-0 kazanarak yenilmezlik serisini başlattı.



Ligin 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, 33. haftada iç sahada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.



Kırmızı-beyazlılar, ligin 34. haftasında ise evinde Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.



Sivasspor, 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisi yakaladığı 4 haftalık süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde 2 gol gördü.



Sivasspor, ligin 35. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



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