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Sivasspor'da Rey Manaj etkisi: Yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Sivasspor, Menig, Caner Osmanpaşa, Rey Manaj ve Fode Koita'nın golleriyle Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin yenilmezlik serisi 5 maça çıkarken, Manaj kariyerinde ilk kez üst üste 3 lig maçında da gol atma başarısını gösterdi.

Sivasspor'da Rey Manaj etkisi: Yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Trendyol 'in 27. haftasında , Pendikspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ekip Gökcan Kaya'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ev sahibinde Menig sahneye çıkarak skora eşitlik getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle 2-1 öne geçen Sivasspor, Rey Manaj'ın 69. dakikada kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi.

Mücadelenin uzatmalarında 90+4. dakikada Fode Koita sahneye çıktı ve maçı 4-1'e getirerek gol perdesini kapattı.

Bu sonuçla birlikte Bülent Uygun'un öğrencileri puanını 37'ye çıkartarak 6. sıraya yükseldi. Pendikspor ise 26 puanla 19. sırada yer aldı.

REY MANAJ ICARDI'Yİ YAKALADI

Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj, çıktığı son 3 Süper Lig maçında da 3 gol kaydederek gol krallığında Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi yakaladı.

Manaj bu sezon Süper Lig'de Sivasspor formasıyla çıktığı 23 maçta 14 gol kaydetti.

SİVASSPOR'DA 4 YIL SONRA BİR İLK

Ayrıca kariyerinde ilk kez üst üste üç lig maçında gol atan Rey Manaj, Süper Lig'de Mustapha Yatabare'den (Ocak 2020) bu yana bu uzunlukta seri yakalayan ilk Sivasspor oyuncusu oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Bülent Uygun'un öğrencileri Süper Lig'de son 5 maçta da mağlup olmadı ve yenilmezlik serisini sürdürdü.

PENDİKSPOR SON 3 MAÇTA MAĞLUP 

Ivo Veira'nın öğrencileri Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada da mağlup olurken, rakip filelere yalnızca 1 gol gönderebildi

SAHAYA AMBULANS GİRDİ!

Sivasspor'un genç yıldızı Bartuğ Elmaz mücadelenin 5. dakikasında Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve ayağa kalkamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elmaz'ın MR'ı çekildiği ve  bilincinin açık olduğu belirtildi.

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