SON DAKİKA: Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren taraftara hapis istemi

Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maçın bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı. Taraftarı uzaklaştırmak isteyen Josef De Souza ise kırmızı kart gördü.

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı. Ardından gözaltına alınan Berkay Ö.adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık ise saldırganın bırakılmasına itiraz etti.



Yeni yaşanan bir gelişmeyle Berkay Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda önceki gün oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren B.Ö, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.



6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılaması sona erip hüküm kesinleşinceye kadar seyirden yasaklama tedbiri de uygulanan B.Ö'nün serbest bırakılmasına itiraz etmişti.