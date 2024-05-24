Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: Futbolcularımla gurur duydum

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Kapalı gişe oynanan finali 3-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu.



Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe maçın ardından konuştu.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sözlerine futbolcularını tebrik ederek başlayan Topraktepe, "Bugün futbolcularımla gurur duydum. Çünkü maç öncesinde ne istediysek maçın içinde hepsini yaptılar. Top bizdeyken yaptığımız hatadan dolayı gol yedik ama ondan sonra mağlup duruma düşmemize rağmen maçın genelinde istediğimiz her şeyi yaptılar. Bugün futbolcularımızdan istediklerimizi aldık. Topun kontrolü 75’inci dakikaya kadar tamamen bizdeydi. O dakikadan sonra biraz sıkıntılarımız başladı. Oyuncu değişikliklerinde de açıkça söylemek gerekirse biraz geciktik. Ama neticesinde maçı kazanmasını bildik. Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'IN HER BÖLÜMÜNDE ÇALIŞTIM"



Siyah-beyazlı çalıştırıcı, kupa maçı öncesi Mourinho isminin gündeme gelmesiyle ilgili yöneltilen bir soruya ise, "Ben Beşiktaş’ın her bölümünde çalıştım. Biz Beşiktaş’ın her zaman içindeyiz. Futbolcuyken kupalar aldık, şampiyon olduk ama bunu bana yaşatan yüce rabbime şükürler olsun. Beşiktaş bize ne görev verirse hep orada olduk. Ben her zaman Beşiktaş’ın içinde olmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.



"TARAFTARIMIZ HER ZAMAN MUHTEŞEM"



Siyah-beyazlı taraftarlara da desteklerinden ötürü teşekkür eden Topraktepe, "Taraftarımız muhteşem. Maçtan önce de söyledim, Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynayan bir takım. Lige erken havlu atması oyuncularımızı da motivasyon anlamında yıprattı. Ancak taraftarımız her zaman muhteşem. Hatayspor maçında da bütün tribünler doluydu. Hepsine can-ı gönülden teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.