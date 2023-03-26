SON DAKİKA: Bakü'de kazanan Galatasaray (Karabağ-Galatasaray maç sonucu)

MAÇIN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK



60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.



Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır." başlığıyla paylaşım yaptı.



İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı.



Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi.

"Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde "Bir millet, iki devlet", "Türkiye seninleyiz" yazıları yer aldı.