Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler ise şöyle;

• Galatasaray-Adana Dermirspor: Abdülkadir Bitigen

• Antalyaspor-Karagümrük: Çağdaş Altay

• Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

• İstanbulspor-Alanyaspor: Cihan Aydın

• Başakşehir-Hatayspor: Burak Şeker

• Kayserispor-Pendikspor: Turgut Doman

• Gaziantep-Trabzonspor: Arda Kardeşler

• Ankaragücü-Rizespor: Halil Umut Meler

• Konyaspor-Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu