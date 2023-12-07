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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

9 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak diğer karşılaşmaları yönetecek hakemler ise şöyle;

• Galatasaray-Adana Dermirspor: Abdülkadir Bitigen
• Antalyaspor-Karagümrük: Çağdaş Altay
• Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
• İstanbulspor-Alanyaspor: Cihan Aydın
• Başakşehir-Hatayspor: Burak Şeker
• Kayserispor-Pendikspor: Turgut Doman
• Gaziantep-Trabzonspor: Arda Kardeşler
• Ankaragücü-Rizespor: Halil Umut Meler
• Konyaspor-Sivasspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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