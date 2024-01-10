Beşiktaş Jonas Svensson transferini duyurdu

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos'un imza töreninde ara transfer döneminde takviyeler yapacağını açıklamıştı.

Siyah-beyazlı yönetim son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Jonas Svensson'u transfer ettiğini açıkladı.

Norveçli defans oyuncusu geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.



Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

BU SEZON 20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezona Adana Demirspor'da başlayan Jonas Svensson, bu sezon 20 maçta forma giydi.

Svensson Süper Lig'de 3 asist yaparken, bu sezonki tek golünü ise UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde kaydetti.