SON DAKİKA: EuroLeague tarihine geçen maçta Anadolu Efes, Real Madrid'e kaybetti

Son dakika haberi! THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 19. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk oldu.



Dört kez uzatmaya giden maçta Anadolu Efes rakibine 130-126 kaybetti. Lacivert beyazlılar 12. yenilgisini alırken, Real Madrid 17. galibiyetini aldı.



Anadolu Efes'te Shane Larkin 32 sayı, 5 ribaund ve 8 asist ile oynadı.

Ev sahibi ekipte Dzanan Musa, 40 sayı kaydederek EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

Öte yandan EuroLeague tarihinde ilk kez bir karşılaşma 4 kez uzatmaya gitti. Saat 22.45'te başlayan mücadele gece 01.49'da sona erdi.

Ayrıca Anadolu Efes, EuroLeague'de en fazla sayı ürettiği karşılaşmayı oynadı.



Anadolu Efes, EuroLeague'in 20'nci haftasında 9 Ocak Salı günü deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Real Madrid ise aynı gün Bayern Münih deplasmanına çıkacak.