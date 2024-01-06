SON DAKİKA: EuroLeague tarihine geçen maçta Anadolu Efes, Real Madrid'e kaybetti

Son dakika haberi! THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 19. haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk oldu.
Dört kez uzatmaya giden maçta Anadolu Efes rakibine 130-126 kaybetti. Lacivert beyazlılar 12. yenilgisini alırken, Real Madrid 17. galibiyetini aldı.
Anadolu Efes'te Shane Larkin 32 sayı, 5 ribaund ve 8 asist ile oynadı.
Ev sahibi ekipte Dzanan Musa, 40 sayı kaydederek EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.
Öte yandan EuroLeague tarihinde ilk kez bir karşılaşma 4 kez uzatmaya gitti. Saat 22.45'te başlayan mücadele gece 01.49'da sona erdi.
Ayrıca Anadolu Efes, EuroLeague'de en fazla sayı ürettiği karşılaşmayı oynadı.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 20'nci haftasında 9 Ocak Salı günü deplasmanda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
Real Madrid ise aynı gün Bayern Münih deplasmanına çıkacak.
KARŞILAŞMANIN ÖZETİ
Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-18, ilk yarısını ise 38-36 ev sahibi ekip önde tamamladı.
Üçüncü periyoda iyi başlayan Efes, 17-5'lik seri yakalayarak bitime 5.30 kala farkı çift hanelere çıkardı: 43-53.
Periyodun kalan bölümünde toparlanan Real Madrid, Efes'in serisine cevap vererek son periyoda 64-61 önde girdi.
Başa baş giden son periyot 81-81 sonuçlanınca karşılaşmada uzatma bölümüne gidildi.
İlk uzatma bölümü 91-91 sona erdi. İkinci uzatma bölümünün son 1.03'lük bölümüne Efes, 95-102 önde girdi. Real Madrid, bitime 1 saniye kala Hezonja'nın iki sayılık isabetiyle skoru 102-102'de eşitledi ve üçüncü uzatma bölümüne gidildi.
Üçüncü uzatma bölümünün bitime 14 saniye kala Efes, Oturu'nun basketiyle öne geçti: 109-111. Real Madrid bitime 5 saniye kala Tavares ile skoru tekrar eşitledi: 111-111.
Larkin, son topta isabeti bulamayınca 111-111'lik skorun ardından dördüncü uzatma bölümüne geçildi. Dördüncü uzatma bölümünü daha iyi oynayan Real Madrid, karşılaşmadan 130-126 galip ayrıldı.
Ev sahibi ekipte Dzanan Musa, 40 sayı kaydederek EuroLeague kariyer rekorunu kırdı. Efes'te ise Shane Larkin'in 32 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
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