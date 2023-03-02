SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi

Son dakika haberi! Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet çeyrek finale yükseldi ve İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano’nun rakibi oldu.