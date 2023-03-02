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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi

SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano oldu. Sarı lavcivertli ekip karşılaşmaya, "Türkiye için el ele, birlikte güçlüyüz" yazılı pankartla çıktı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi

Son dakika haberi! Fenerbahçe Opet, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Opet 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet çeyrek finale yükseldi ve İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Conegliano’nun rakibi oldu.

SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi - 1

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükseldiği karşılaşmada depremzedeler de unutulmadı. Sarı lavcivertli ekip, karşılaşmaya "Türkiye için el ele, birlikte güçlüyüz" yazılı pankartla çıktı.

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