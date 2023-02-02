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SON DAKİKA: Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonunda hakem Ali Palabıyık'a tepki gösteren Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus kırmızı kart gördü. Bu sonuçla zirve yarışında yara alan sarı lacivertlilerle lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya çıktı.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk oldu.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Adana Demirspor'un golünü 84. dakikada penaltından Cherif Ndiaye, Fenerbahçe'nin golünü ise 88. dakikada Enner Valencia kaydetti.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı - 1

JORGE JESUS'A KIRMIZI KART

Maçın bitiş düdüğüyle sahaya girerek Miha Zajc'in son dakikalarda yerde kaldığı pozisyon için hakem Ali Palabıyık'a itiraz eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kırmızı kart gördü.

SON DAKİKA: Fenerbahçe, zirve yarışında yara aldı - 2

PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI

Bu sonuçla 22. haftayı Fenerbahçe 45, Adana Demirspor ise 38 puanla tamamladı. 

İkinci sıradaki sarı-lacivertlilerle lider Galatasaray arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

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