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SON DAKİKA: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

SON DAKİKA: Galatasaray internet sitesinden yaptığı açıklama ile seçim tarihini duyurdu. Başkanlık seçiminin 30 Nisan Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

Haberler 28.03.2022 - 17:22 | Son Güncelleme : 28.03.2022 - 17:25

SON DAKİKA: Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçime gitmek zorunda olan Galatasaray’da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Yarın gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurulun 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 30 Nisan Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararının açıklanması bekleniyor.

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