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Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının 23 Nisan'da, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 30 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 17:22 | Son Güncelleme : 28.03.2022 - 17:45

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

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Burak Elmas yönetiminin idari açıdan ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçime gitmek zorunda olan ’da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, yönetim kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde kulübümüzün olağanüstü seçim genel kurul toplantısı 23 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." denildi.

Sarı-kırmızılı kulübün tüzüğü gereği genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas ve yönetimindeki isimler bu seçime katılamayacak.

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