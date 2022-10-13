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SON DAKİKA: Sivasspor pes etmedi, geriye düştüğü maçı kazandı

SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

SON DAKİKA: Sivasspor pes etmedi, geriye düştüğü maçı kazandı

Son dakika haberi! UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Ballkani, 36. dakikada Armend Thaqi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Sivasspor, mücadelenin 72. dakikasında Hakan Arslan'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Temsilcimiz, 80. dakikada Angielski'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol olmayınca Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Sivas ekibi, 4. haftayı averajla lider tamamladı.

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