SON DAKİKA: Sivasspor pes etmedi, geriye düştüğü maçı kazandı

Son dakika haberi! UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 yendi.
Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Ballkani, 36. dakikada Armend Thaqi'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Sivasspor, mücadelenin 72. dakikasında Hakan Arslan'ın golüyle eşitliği yakaladı.
Temsilcimiz, 80. dakikada Angielski'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Maçta başka gol olmayınca Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Sivas ekibi, 4. haftayı averajla lider tamamladı.