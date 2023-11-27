SON DAKİKA: Sivas'ta puanlar paylaşıldı: Trabzonspor zirve yarışında yara aldı

Son dakika haberi! Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.



Kıran kırana geçen mücadele 3-3 berabere bitti.

Sivasspor'un golleri 4. dakikada Saiz, 20. ve 67. dakikalarda Manaj'dan geldi. Trabzonspor'un gollerini ise 39. dakikada Pepe, 45+1. dakikada Onuachu ve 76. dakikada Trezeguet kaydetti.



Bu sonuçla Sivasspor, evinde yine galibiyetle tanışamadı ve 15 puana ulaştı.

Trabzonspor ise zirve yarışında 23 puana ulaşarak ligde 4. sıradan 5. sıraya düştü.