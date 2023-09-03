ABOUBAKAR LİGDE GOLÜ UNUTTU



Ligde henüz golle tanışamayan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Sivasspor'u da boş geçti.



Bu sezon tüm gollerini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydeden Kamerunlu golcü, Tirana ile oynanan ilk maçı da golsüz geçerken Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş maçı da dahil olmak üzere Neftçi ve Dinamo Kiev maçlarında birer gol atarak toplamda 5 gole ulaştı.



Aboubakar, ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük maçında penaltıdan yararlanamazken, Pendikspor karşılaşmasında da gol kaydedemedi.



COLLEY, SİVASSPOR'U DA BOŞ GEÇMEDİ



Geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Omar Colley, Beşiktaş'taki 3. golünü Sivasspor ağlarına gönderdi.



Bu sezon takımıyla çıktığı 8 karşılaşmada 3. kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncu, ilk golünü 1-1 sona eren Pendikspor maçında attı ve böylece ligde üst üste iki maçta da gol kaydetmiş oldu. Colley, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Dinamo Kiev'le deplasmanda oynanan maçta takımını öne geçiren golü kaydetti.



Tüm gollerini kornerlerden atan Colley, Sivasspor maçında da takımını öne geçirmeyi başardı.

RASHİCA İLK GOLÜNÜ ATTI Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Milot Rashica, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü kaydetti.



Dinamo Kiev'le İstanbul'da oynanan rövanş maçında ilk kez 11'de sahaya çıkan Rashica, siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıktığı ikinci müsabakasında gol sevinci yaşadı.



Rashica'ya gol pasını veren isim ise henüz ligde golü bulunmayan Aboubakar oldu.

GHEZZAL SAHALARA DÖNDÜ



Geçen sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından bu sezona da sakatlıkla başlayan Rachid Ghezzal, 4,5 ay sonra sahalara döndü.



Sezon başı kampının son günlerinde sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncu, ailesinin geride kalan günlerde yaşadığı trafik kazası sonrası bir süre Fransa'da kaldı.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ghezzal, 88. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu.



MULEKA'YA KULÜBEDEN ALKIŞLI DESTEK



Mücadelenin 75. dakikasında yerini Ante Rebic'e bırakan Jackson Muleka'yı, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı yuhaladı.



Kısa süreli protestoya siyah-beyazlı yedek kulübesi alkışla cevap verirken taraftarların büyük bölümü de Muleka'yı alkışladı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN FİNALİ SKORBORDDA YAYIMLANDI



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası final maçı, Beşiktaş Park'ta skorborddan yayımlandı.



Karşılaşmanın 88. dakikasında maçın yayımlanacağı anons edilirken, siyah-beyazlı taraftarlar, Türk bayraklarıyla Filenin Sultanları'na destek oldu.