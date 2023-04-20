SON DAKİKA: Teknik Direktör Bjelica ile ilk maçına çıkan Trabzonspor, Sivasspor'a 4-1 yenildi

Son dakika haberi! Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'u konuk etti.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma ev sahibi takımın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



Rıza Çalımbay, Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Charisis, Saiz, Gradel, Yatabare 11'ini tercih etti.

Trabzonspor'da ilk maçına çıkan teknik direktör Nenad Bjelica ise Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Siopis, Markovic, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez 11'ini sahaya sürdü.



Sivasspor mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini 27 (penaltı) ve 58'de Samu Saiz, 37'de Erdoğan Yeşilyurt ve 90+3'te Caicedo attı. Konuk takımın tek golü ise 11. dakikada Lazar Markovic'ten geldi.



Sivasspor puanını 34 yaparken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.

