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SON DAKİKA: THY Euroleague | Fenerbahçe Beko 73 - 69 Olympiakos

SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u yenerek THY Euroleague play-off çeyrek final serisini 2-2'ye getirdi. Fenerbahçe Beko - Olympiakos eşleşmesinde Dörtlü Final'e kalan takım, Atina'daki son maçta belli olacak.

SON DAKİKA: THY Euroleague | Fenerbahçe Beko 73 - 69 Olympiakos

Son dakika haberi! Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka 73-69 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Böylece sarı lacivertli ekip, seriyi 2-2'ye getirdi.

DÖRTLÜ FİNAL SON MAÇA KALDI

3 galibiyete ulaşanın Dörtlü Final'e kalacağı Olympiakos - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin kazananını son maç belirleyecek.

9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Dörtlü Final'de yer alacak.

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