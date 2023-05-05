SON DAKİKA: THY Euroleague | Fenerbahçe Beko 73 - 69 Olympiakos

Son dakika haberi! Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka 73-69 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi. Böylece sarı lacivertli ekip, seriyi 2-2'ye getirdi.
DÖRTLÜ FİNAL SON MAÇA KALDI
3 galibiyete ulaşanın Dörtlü Final'e kalacağı Olympiakos - Fenerbahçe Beko eşleşmesinin kazananını son maç belirleyecek.
9 Mayıs Salı günü Atina'da oynanacak karşılaşmada galip gelen ekip Dörtlü Final'de yer alacak.