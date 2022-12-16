SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko evinde geri dönemedi

Son dakika haberi! Turkish Airlines Euroleague'in 14. haftasında Fenerbahçe Beko ile Cazoo Baskonia takımları, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 52-33 önde kapatan Baskonia'da Markus Howard kaydettiği 15 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Fenerbahçe'de Marko Guduric'in 14 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko üst üste ikinci toplamda ise 4. mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 9. galibiyetine imza attı.



İspanyol ekibi ligin 13. haftasında da Anadolu Efes'i 83-78 mağlup etmişti.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 15'inci haftasında 22 Aralık Perşembe günü sahasında Partizan Belgrad ile karşı karşıya gelecek.