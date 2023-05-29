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Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur (Eyüpspor-Bodrumspor) maçları ne zaman?

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur maç programı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. 1. lig play-off ilk maçında Sakaryaspor'u eleyen Eyüpspor, Göztepe'yi eleyen Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur (Eyüpspor-Bodrumspor) maçları ne zaman?

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur (Eyüpspor-Bodrumspor) maçları ne zaman?

1. Lig play-off 2. tur maçlarının ne zaman oynanacağı, Eyüpspor ve Bodrumsporlu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. TFF tarafından 1. lig play-off maç tarihleri belli oldu. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur (Eyüpspor-Bodrumspor) maçları ne zaman?

1. LİG PLAY-OFF 2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği play-off 2. turunun programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:

31 Mayıs Çarşamba:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

4 Haziran Pazar:

16.00 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

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