Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur maçlarının ne zaman oynanacağı, Eyüpspor ve Bodrumsporlu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. TFF tarafından 1. lig play-off maç tarihleri belli oldu. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur (Eyüpspor-Bodrumspor) maçları ne zaman?
1. LİG PLAY-OFF 2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?
Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği play-off 2. turunun programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:
31 Mayıs Çarşamba:
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)
4 Haziran Pazar:
16.00 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)