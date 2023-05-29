Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur maçlarının ne zaman oynanacağı, Eyüpspor ve Bodrumsporlu futbolseverler tarafından sorgulanıyor. TFF tarafından 1. lig play-off maç tarihleri belli oldu. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur (Eyüpspor-Bodrumspor) maçları ne zaman?



1. LİG PLAY-OFF 2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?



Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor ile Eyüpspor'un karşı karşıya geleceği play-off 2. turunun programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, program şöyle:



31 Mayıs Çarşamba:



20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)



4 Haziran Pazar:



16.00 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)