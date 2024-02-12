Super Bowl'da şampiyon Kansas City Chiefs

Las Vegas'ta oynanan Super Bowl'da Kansas City Chiefs, San Fransisco 49ers'ı uzatmalarda 25-22 mağlup ederek kupaya uzandı.

Kıran kırana geçen mücadelede her iki takım da normal sürenin sonunda 19 sayıya ulaşarak beraberlikle maçı uzatmalara taşıdı.

Kansas City'nin yıldız oyun kurucusu Patrick Mahomes, bitime 13 saniye kala Mecole Hardman'a attığı touchdown pasıyla Chiefs'in son beş sezondaki üçüncü Super Bowl'unu kazandırdı.

Ayrıca Mahomes, Super Bowl'da üçüncü kez MVP (Maçın en değerli oyuncusu) olma başarısı gösterdi.

Bu uzatmaya giden ikinci Super Bowl oldu. Sonuncusu 2017'de Tom Brady'li New England Patriots'un 28-3 geriden gelip Atlanta Falcons'u 34-28 mağlup ettiği Super Bowl maçıydı.