Bilecik’te hakem kural hatası yaptığı gerekçesiyle tartışma çıktı

BAL 4. Grup 27. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, İstasyon Sentetik Sahası'nda Kütahya temsilcisi Tavşanlı Tepecikspor ile karşı karşıya geldi.

Maçın 90+1. dakikasında maç 0-0’lık sonuçla devam ederken, 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyetin oyundan Burhan Beyazit’ı oyundan almak istedi.

Maçın 4. hakemi Burak Koç, bu değişlikte geç kalınca maçın orta hakemi Mustafa Bayındır arasında bir iletişim sorunu yaşandı.

Ardından oyundan çıkan Burhan Beyazit’ın olduğunu öğrenince oyuncuya, çıkmadığı için sarı kart gösterdi.

Oyuncu da tabela numarasının kalkmadığı söylemesi de fayda etmezken, oyundan çıktıktan sonra 'Küfür' ettiği gerekçesiyle sarı kart iptal edilerek, direkt kırmızı kart gösterdi.



Yaşanan olaylarda maçın orta hakemi Mustafa Bayındır, 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyetinden bir kişiye kırmızı kart gösterdi. Olaylar 5 dakika sürerken, maç 0-0’lık sonuçla bitti.

Maç sonu hakemlere 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti ve oyuncuları uzun süre itiraz etti.