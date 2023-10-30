GHEZZAL SAKATLANDI

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Rachid Ghezzal yaşadığı sakatlığın ardından mücadeleyi tamamlayamadı.



Mücadelenin 21. dakikasında kendisini yere bırakan siyah-beyazlı oyuncu, sağlık heyetinin saha içinde yaptığı müdahalenin ardından oyundan çıkarıldı.



Ghezzal'ın yerine ise 18 yaşındaki altyapı oyuncusu Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu. Bu mücadele aynı zamanda Yakup Arda'nın profesyonel kariyerine başlangıç müsabakası olarak kayda geçti. Genç oyuncu kariyerindeki ilk profesyonel maçının 81. dakikasında ise yerini Muleka'ya bıraktı.

