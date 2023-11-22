Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 13. hafta maç programı)

Süper Lig 13. hafta maç programı, binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte, Süper Lig'de bu hafta birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. İşte Süper Lig 13. hafta fikstürü.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI
25 Kasım Cumartesi
13:30 İstanbulspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor
16:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Mke Ankaragücü
16:00 Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa A.Ş. Detaylar Detaylar
19:00 Galatasaray A.Ş. - Corendon Alanyaspor
26 Kasım Pazar
13:30 Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor A.Ş.
16:00 Yılport Samsunspor - Beşiktaş A.Ş.
16:00 Bıtexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş.
19:00 Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük
27 Kasım Pazartesi
20:00 Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.
20:00 Ems Yapı Sivasspor - Trabzonspor A.Ş.
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