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Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 13. hafta maç programı)

Süper Lig'de bu haftanın maçları, milli aranın sona ermesiyle birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig 13. hafta maç programı açıklandı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig ne zaman başlayacak? Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 13. hafta maç programı)

13. hafta maç programı, binlerce futbolsever tarafından sorgulanıyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte, Süper Lig'de bu hafta birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. İşte Süper Lig 13. hafta fikstürü.

SÜPER LİG 13. HAFTA PROGRAMI

25 Kasım Cumartesi

13:30 İstanbulspor A.Ş. - Atakaş Hatayspor

16:00 Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Mke Ankaragücü

16:00 Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa A.Ş. Detaylar Detaylar

19:00 Galatasaray A.Ş. - Corendon Alanyaspor

26 Kasım Pazar

13:30 Mondihome Kayserispor - Yukatel Adana Demirspor A.Ş.

16:00 Yılport Samsunspor - Beşiktaş A.Ş.

16:00 Bıtexen Antalyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş.

19:00 Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük

27 Kasım Pazartesi

20:00 Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.

20:00 Ems Yapı Sivasspor - Trabzonspor A.Ş.

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