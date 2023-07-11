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Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür belli oldu mu? 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli oldu

Süper Lig'in ne zaman başlayacağı, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. 2023-2024 sezonu için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un çalışmaları sürerken, taraftarlar ise ilk hafta maçları için gözlerini TFF'ye çevirdi. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür belli oldu mu? 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli oldu

'de gelecek sezon futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yüz binlerce taraftar yeni sezon araştırmalarına hız vermeye başladı. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride kalan lig yakın zaman sonra yeniden başlayacak. Peki, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?

SÜPER LİG'DE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür belli oldu mu? 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli oldu - 1

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig fikstür çekim tarihi henüz açıklanmadı.

Sezon planlamalarına ilişkin diğer ayrıntılar daha sonra ilan edilecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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