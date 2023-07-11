Süper Lig ne zaman başlayacak, fikstür belli oldu mu? 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli oldu

Süper Lig'de gelecek sezon futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yüz binlerce taraftar yeni sezon araştırmalarına hız vermeye başladı. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla geride kalan lig yakın zaman sonra yeniden başlayacak. Peki, Süper Lig yeni sezon ne zaman başlayacak?



SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Süper Lig ve TFF 1. Lig, 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.



Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU MU?



Süper Lig fikstür çekim tarihi henüz açıklanmadı.



Sezon planlamalarına ilişkin diğer ayrıntılar daha sonra ilan edilecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.