Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig 8. hafta güncel puan durumu belli oldu. Bu sene oynadığı tüm resmi maçlarını kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de 8'de 8 yaparak zirveyi göğüslerken, Galatasaray ise Fenerbahçe'ye yakın takibini sürdürdü. Beşiktaş ise sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. İşte 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu.



SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI



Corendon Alanyaspor 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük



Yukatel Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor



Siltaş Yapı Pendikspor 2-3EMS Yapı Sivasspor



MKE Ankaragücü 3-0 Mondihome Kayserispor



RAMS Başakşehir 2-0 Gaziantep FK



Bitexen Antalyaspor 0-2 Galatasaray



Çaykur Rizespor 1-0 Yılport Samsunspor



Beşiktaş 2-0 İstanbulspor



Atakaş Hatayspor 3-1 TÜMOSAN Konyaspor



Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe



SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig güncel puan durumu tablosu