Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig 8. hafta güncel puan durumu belli oldu. Bu sene oynadığı tüm resmi maçlarını kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de 8'de 8 yaparak zirveyi göğüslerken, Galatasaray ise Fenerbahçe'ye yakın takibini sürdürdü. Beşiktaş ise sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. İşte 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu.
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Corendon Alanyaspor 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük
Yukatel Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor
Siltaş Yapı Pendikspor 2-3EMS Yapı Sivasspor
MKE Ankaragücü 3-0 Mondihome Kayserispor
RAMS Başakşehir 2-0 Gaziantep FK
Bitexen Antalyaspor 0-2 Galatasaray
Çaykur Rizespor 1-0 Yılport Samsunspor
Beşiktaş 2-0 İstanbulspor
Atakaş Hatayspor 3-1 TÜMOSAN Konyaspor
Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe
SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU
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