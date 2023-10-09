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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

Süper Lig puan durumu, oynanan 8. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Milli maç arası öncesi dün akşam ligdeki son maçlar oynandı. Zirveyi bırakmayan Fenerbahçe dün akşam Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti, Galatasaray ise deplasmanda Antalyaspor'la karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu

8. hafta güncel puan durumu belli oldu. Bu sene oynadığı tüm resmi maçlarını kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de 8'de 8 yaparak zirveyi göğüslerken, Galatasaray ise Fenerbahçe'ye yakın takibini sürdürdü. Beşiktaş ise sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. İşte 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu.

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Corendon Alanyaspor 2-1 VavaCars Fatih Karagümrük

Yukatel Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor

Siltaş Yapı Pendikspor 2-3EMS Yapı Sivasspor

MKE Ankaragücü 3-0 Mondihome Kayserispor

RAMS Başakşehir 2-0 Gaziantep FK

Bitexen Antalyaspor 0-2 Galatasaray

Çaykur Rizespor 1-0 Yılport Samsunspor

Beşiktaş 2-0 İstanbulspor

Atakaş Hatayspor 3-1 TÜMOSAN Konyaspor

Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

SÜPER LİG 8. HAFTA

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu - 1 Süper Lig güncel puan durumu tablosu

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