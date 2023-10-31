Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları tamamlandı. Hafta galibiyetle kapatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 3 puanı alırken, Trabzonspor ise berabere kaldı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?



SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



Hatayspor-Kayserispor: 1-2



Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1



Alanyaspor-Sivasspor: 1-2



Adana Demirspor-Konyaspor: 3-0



Rizespor-Galatasaray: 0-1



Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0



Antalyaspor-Başakşehir: 1-0



Ankaragücü-Samsunspor: 2-0



Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5



Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0



SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu