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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu)

Süper Lig puan durumu, oynanan 10. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerken, Fenerbahçe ise deplasmanda Pendikspor'u 5-0'la geçti. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte güncel son durum.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu)

Trendyol 'in 10. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları tamamlandı. Hafta galibiyetle kapatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 3 puanı alırken, Trabzonspor ise berabere kaldı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

SÜPER LİG 10. HAFTA

Hatayspor-Kayserispor: 1-2

Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1

Alanyaspor-Sivasspor: 1-2

Adana Demirspor-Konyaspor: 3-0

Rizespor-Galatasaray: 0-1

Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0

Antalyaspor-Başakşehir: 1-0

Ankaragücü-Samsunspor: 2-0

Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5

Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu) - 1 Süper Lig 10. hafta güncel puan durumu

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