Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumunda son durum, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de oynanan 24. hafta maçlarının ardından puan durumu iyice şekillendi.
Lider Galatasaray bu hafta deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılırken, Fenerbahçe deplasmanda Kaysersispor'u 2-1'lik skorla geçmeyi bildi. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
24. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Alanyaspor 1-0 Başakşehir
Karagümrük 4-3 Sivasspor
Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-1 Ankaragücü
Konyaspor 0-0 Giresunspor
(Galatasaray ve Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Hatayspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından 3-0 hükmen galip sayıldı.)
SÜPER LİG PUAN DURUMU