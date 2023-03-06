NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, oynanan 24. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe deplasmanda son dönemin formda ekiplerinden Kayserispor'u 2-1 yendi ve zirve yolunda önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş ise Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçmeyi bildi. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

puan durumunda son durum, futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de oynanan 24. hafta maçlarının ardından puan durumu iyice şekillendi.

Lider bu hafta deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK karşısında hükmen galip sayılırken, deplasmanda Kaysersispor'u 2-1'lik skorla geçmeyi bildi. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?

24. HAFTA SONUÇLARI

Alanyaspor 1-0 Başakşehir
Karagümrük 4-3 Sivasspor
Trabzonspor 1-2 Ümraniyespor
Kayserispor 1-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-1 Ankaragücü
Konyaspor 0-0 Giresunspor

(Galatasaray ve Adana Demirspor, Gaziantep FK ve Hatayspor'un deprem nedeniyle ligden çekilmelerinin ardından 3-0 hükmen galip sayıldı.)

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 24. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig 24. hafta puan durumu

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...