Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

27. HAFTA MAÇLARI



Milli maç arası nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 27. haftanın programı henüz belli olmadı.



Başlangıç saatleri açıklanmayan ligin 27. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.



Fikstür şöyle:



Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)



İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)



Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)



Hangikredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)



Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor’a konuk olması gereken Demir Grup Sivasspor, 27. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Fraport TAV Antalyaspor da bay geçen ekip olacak.