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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

Süper Lig puan durumu, 26. hafta maçlarının oynanmasıyla birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş ise sahasında İstanbulspor'u 3-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe ise haftanın kapanış maçında deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte maç sonuçları ve puan durumu tablosu.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve puan durumu)

26. hafta maç sonuçları ve puan durumu, tuttukları takımın ligdeki son durumunu merak eden sporseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de 26. hafta maçları dün akşam oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlandı. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne?

SÜPER LİG

17 Mart Cuma:

Konyaspor 2-1 Galatasaray

18 Mart Cumartesi:

Kasımpaşa 1-1 Ümraniyespor
Adana Demirspor 2-0 Antalyaspor
Beşiktaş 3-1 İstanbulspor

19 Mart Pazar:

Sivasspor 2-0 Ankaragücü
Karagümrük 2-2 Başakşehir
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe

SÜPER LİG

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 26. hafta maç sonuçları ve puan durumu) - 1 Süper Lig 26. hafta puan durumu tablosu

27. HAFTA MAÇLARI

Milli maç arası nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 27. haftanın programı henüz belli olmadı.

Başlangıç saatleri açıklanmayan ligin 27. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne olacak.

Fikstür şöyle:

Bitexen Giresunspor-Corendon Alanyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

Galatasaray-Adana Demirspor (Nef)

Hangikredi Ümraniyespor-Arabam.com Konyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

Not: Gaziantep FK ile karşılaşması gereken Kasımpaşa ile Atakaş Hatayspor’a konuk olması gereken Demir Grup Sivasspor, 27. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Fraport TAV Antalyaspor da bay geçen ekip olacak.

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