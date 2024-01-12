Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 20. haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig'de bu haftanın maç programı belli oldu. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftanın programı.

SÜPER LİG 20. HAFTA



13 Ocak Cumartesi



13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)



13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman-Ev sahibi takım seyircisiz)



16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)



19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)



14 Ocak Pazar:



13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)



19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)



15 Ocak Pazartesi:



20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)