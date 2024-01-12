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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 20. haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlayan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise evinde Kayserispor'la oynayacak. Son maçını rahat kazanan Beşiktaş ise bu hafta taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İşte Süper Lig'de 20. hafta maç programı.

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 20. haftanın maç programı belli oldu

'de bu haftanın programı belli oldu. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 20. haftanın programı.

SÜPER LİG 20. HAFTA

13 Ocak Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman-Ev sahibi takım seyircisiz)

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

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