Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 29. hafta maç programı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın maç programı belli oldu. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray bu hafta kritik maçlara çıkacak. Süper Lig'de haftanın başlangıç maçı Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında oynanacak. İşte bu haftanın maç fikstürü.



SÜPER LİG 29. HAFTA MAÇ PROGRAMI



Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı şu şekilde;



8 Mart Cuma:



20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Ali Sami Yen Spor Kompleski)



9 Mart Cumartesi:



13.30 Sivasspor-Alanyaspor (4 Eylül)



16.00 Konyaspor-Adana Demirspor (Konya Büyükşehir)



19.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Akyazı)



19.00 Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



10 Mart Pazar:



13.30 Kayserispor-Hatayspor (Kayseri Stadı)



16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Samsunspor-Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Fenerbahçe-Pendikspor (Şükrü Saraçoğlu)



11 Mart Pazartesi:



20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU