Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Heyecan başlıyor (2023-2024 Süper Lig 1. hafta maç fikstürü)

2023-2024 Trendyol Süper Lig 1. hafta maçları bu akşam oynanacak Trabzınspor-Antalyaspor maçıyla birlikte başlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler, ligde bu hafta hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?



SÜPER LİG'DE BU HAFTA



Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:



11 Ağustos Cuma:



21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)



12 Ağustos Cumartesi:



19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)



19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)



21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)



13 Ağustos Pazar:



19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)



21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)



21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)



14 Ağustos Pazartesi:



21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)



21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

