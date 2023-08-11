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Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Heyecan başlıyor (2023-2024 Süper Lig 1. hafta maç fikstürü)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, 2023-2024 Süper Lig sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan fikstür çekimi sonrasında, Süper Lig'deki ilk hafta maç programı belli olmuştu. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Heyecan başlıyor (2023-2024 Süper Lig 1. hafta maç fikstürü)

2023-2024 Trendyol 1. hafta maçları bu akşam oynanacak Trabzınspor-Antalyaspor maçıyla birlikte başlıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler, ligde bu hafta hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA

Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

11 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

13 Ağustos Pazar:

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

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