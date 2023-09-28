Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 7. hafta güncel puan durumu ve maç programı)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası yarın oynanacak Yılport Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak. İşte Süper Lig 7. hafta güncel puan durumu ve maç programı.



SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI



Süper Lig'de 7. haftanın maç programı şöyle:



Yarın:



20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)



30 Eylül Cumartesi:



13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)



16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)



19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)



1 Ekim Pazar:



13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)



16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)



19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)



2 Ekim Pazartesi:



20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)



SÜPER LİG PUAN DURUMU