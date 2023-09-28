NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 7. hafta güncel puan durumu ve maç programı)

Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, futbolseverler tarafından merak edilmeye başladı. Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor evinde Pendikspor'u, Galatasaray ise Ankaragücü'nü, Fenerbahçe ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda bu senenin formda ekiplerinden Konyaspor ile karşılaşacak. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 7. hafta güncel puan durumu ve maç programı)

Trendyol 'in 7. haftası yarın oynanacak Yılport Samsunspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak. İşte Süper Lig 7. hafta güncel puan durumu ve maç programı.

SÜPER LİG'DE BU HAFTANIN MAÇLARI

Süper Lig'de 7. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Yılport Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Trabzonspor-Pendikspor (Papara Park)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (RAMS Park)

1 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor (Yeni Adana)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)

SÜPER LİG

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 7. hafta güncel puan durumu ve maç programı) - 1

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...