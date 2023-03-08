Süper Lig'de play-off olacak mı? TFF Başkanı'ndan açıklama

Süper Lig'de şampiyonun play-off sistemiyle mi belirleneceği, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.



SÜPER LİG'DE PLAY-OFF OLACAK MI?



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklaması şu şekilde;



"Playoff'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'Dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde playoff yok."



Buna göre; Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takım play-off sistemiyle belirlenmeyecek.



TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA



Play-off konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi şunları söyledi;



“Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off yok.”



"Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise TFF Başkanı, henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.



Konu, geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, lig sonunda ilk 4 takım için play-off fikrini sunmasıyla gündeme gelmişti.