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Süper Lig'de play-off olacak mı? TFF Başkanı'ndan açıklama

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı iyice kızışırken, play-off sisteminin gündeme gelmesi merak konusu oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un "Süper Lig'de play-off oynanabilir" fikriyle ilgili açıklamalarına yanıt veren TFF Başkanı Büyükekşi merak edilenleri yanıtladı. Peki, Süper Lig'de play-off olacak mı?

Süper Lig'de play-off olacak mı? TFF Başkanı'ndan açıklama

'de şampiyonun play-off sistemiyle mi belirleneceği, futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.

SÜPER LİG'DE PLAY-OFF OLACAK MI?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklaması şu şekilde;

"Playoff'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? oynanıyor, sen 70. dakikada 'Dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde playoff yok."

Buna göre; Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takım play-off sistemiyle belirlenmeyecek.

Süper Lig'de play-off olacak mı? TFF Başkanı'ndan açıklama - 1

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA

Play-off konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi şunları söyledi;

“Play-off'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada 'dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum' diyorsun. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde play-off yok.”

"Gelecek sezon yabancı kuralı değişecek mi?" sorusuna ise TFF Başkanı, henüz netleşen bir şey olmadığını söyledi.

Konu, geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Fenerbahçe teknik direktörü , lig sonunda ilk 4 takım için play-off fikrini sunmasıyla gündeme gelmişti.

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