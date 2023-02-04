Tarihe geçen anlar: VAR konuşmaları stadyuma anons edildi

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Al Ahly ile Auckland City arasında oynanan FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı tarihe geçti. Heyecan dolu müsabakanın son dakikalarında Çinli hakem Ma Ning'in VAR konuşması sonrası verdiği kararın nedenini seyircilere aktararak tarihe geçti.



Maçın son dakikalarında Çinli hakem Ma Ning, verdiği penaltı kararı sonrası VAR hakemi tarafından uyarıldı. Ma Ning bu karar sonrası pozisyonu VAR mönitörüne gelerek izledi. Yaptığı incelemenin ardından Ma Ning penaltı kararını iptal etti ve serbest vuruş kararı verdi.



Hakem bu karar sonrası futbol tarihinde bir ilke imza attı. Kararını vermesinin ardından bir anons yaptı. Müdahalenin dışarı olması nedeniyle penaltı kararını iptal ettiğini belirten Çinli hakem, serbest vuruş kararı aldığını vurguladı. Ma Ning daha sonra faul yapan oyuncunun bariz gol şansını önlediğini ifade etti ve kuralı anlatarak kırmızı kartını gösterdi.

İLK KEZ YAPILDI



Çin Futbol Federasyonu'ndan Ma Ning bu anonsla birlikte futbol sahalarında bir ilke imza attı. VAR yardımıyla verilen bir kararı maçta açıklayan ilk hakem olan Ma Ning'in konuşması televizyondaki izleyicilere de aktarıldı.



Geçtiğimiz ay Londra'da yaptığı son toplantıda VAR kararlarının stadyumda hakemler tarafından seyircilere anons edilmesi kararı alınmıştı. Uluslararası maçlarda 1 yıl boyunca test edilecek olan bu kararın ilk uygulamasının Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yapılacağı kamuoyuna aktarılmıştı.

