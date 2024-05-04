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TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) bitime 4 hafta kala Real Madrid formasıyla şampiyonluk yaşayan Arda Güler için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı

'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, 'in Cadiz'i sahasında 3-0 mağlup etmesinin ardından Barcelona'nın Girona'ya deplasmanda 4-2 kaybetmesiyle 'in formasını giydiği Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan ettiği vurgulandı.

Real Madrid'in 36. lig şampiyonluğuna ulaştığının belirtildiği mesajda "Milli oyuncumuz kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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