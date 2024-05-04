TFF'den Arda Güler için tebrik mesajı

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Real Madrid'in Cadiz'i sahasında 3-0 mağlup etmesinin ardından Barcelona'nın Girona'ya deplasmanda 4-2 kaybetmesiyle Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'in şampiyonluğunu ilan ettiği vurgulandı.



Real Madrid'in 36. lig şampiyonluğuna ulaştığının belirtildiği mesajda "Milli oyuncumuz kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.