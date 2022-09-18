Trabzonspor 90+8'de güldü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 yendi.



2. dakikada konuk takım ilk atakta golü buldu. Sağ çaprazdan rakiplerinden art arda sıyrılan Maxim'in şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın sol köşesinden filelerle buluştu: 0-1.



6. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı hemen önünden şutunda, savunmaya çarpan topa Günay, müdahale etti. Yan direğe çarpan top kornere çıktı.



10. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Furkan Soyalp ile ver-kaç yapan Markovic, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın yanından filelere gönderdi: 0-2.



14. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bakesetas'ın pasında, ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden Trezeguet, yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-2.



27. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı yayı üzerinden şutunda, kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle çeldi. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



31. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Djaniny'in yerine Bardhi, oyuna dahil oldu.



40. dakikada Trabzonspor, VAR uygulamasıyla penaltı kazandı. Trezeguet'in ceza alanı içinde vuruşunda, Haunsek'in topa elle müdahale ettiği tespit edilmesi üzerine karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi.



42. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Günay Güvenç'in sol köşesinden filelere yollayarak maçta eşitliği sağladı: 2-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle bitti.



59. dakikada Maxim'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Jevtovic'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.



68. dakikada Bardhi'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, güçlükle topu üstten kornere gönderdi.



72. dakikada Hamsik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Eren Elmalı'nın şutunda, top üsten auta gitti.



79. dakikada Maxim'in ceza alanı içinden yerden şutunda, top direğin yanından auta çıktı.



83. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Veliu'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.



84. dakikada Eren Elmalı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Gomez'in kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, tehlikeyi önledi.



90+8. dakikada sol taraftan Eren Elmalı'nın kullandığı taç atışında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Bartra, kafayla filelere gönderdi: 3-2.



Karşılaşma Trabzonspor'un 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

