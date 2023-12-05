Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ZTK 4. eleme turu)

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Trabzonspor taraftarı önünde Ahlatcı Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşan Trabzonspor, Ahlatcı Çorum FK'yı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



TRABZONSPOR-AHLATCI ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.



Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

KAZANAN TAKIM 5. ELEME TURUNA YÜKSELECEK



Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.



Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.



TRABZONSPOR KUPAYI 9 KEZ KAZANDI



Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.



Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.