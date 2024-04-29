Trabzonspor'da Onuachu golleriyle döndü

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 4-2 yenen Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, "hat-trick" yaparak gol sayısını 12'ye yükseltirken, takımının tekrar en golcü oyuncusu konumuna geldi.



Sezon başladıktan sonra kiralık olarak İngiltere'nin Southampton takımından transfer edilen ve ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giymeye başlayan Nijeryalı santrfor, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 18 lig karşılaşmasında görev alabildi.



En son ligde 11 Ocak'taki Yılport Samsunspor maçında gol atan Onuachu, Gaziantep FK maçıyla 109 gün sonra suskunluğunu bozdu. Onuachu, bu maçta fileleri 3 kez havalandırdı.



Bordo-mavili futbolcu, çok fazla görev alamamasına karşın 10 golü bulunan Mısırlı oyuncu Trezeguet'yi geride bırakarak takımına en fazla gol katkısı sağlayan isim konumuna geldi.



13 lig maçında bin 308 dakika görev alan Nijeryalı santrfor, 109 dakikaya 1 gol sığdırmayı başardı.



22 PUANLIK KATKI



Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 58 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda 22 puanı hanesine yazdırdı.



Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş'ı 3-0, Siltaş Yapı Pendikspor, TÜMOSAN Konyaspor (2 gol) ve Yılport Samsunspor'u 2-1, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 ve İstanbulspor'u 3-0 (hükmen) ve Gaziantep FK'yi (3 gol) 4-2 yenerken, Atakaş Hatayspor'a dış sahada 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun fileleri havalandırdığı EMS Yapı Sivasspor mücadelesini ise 3-3 beraberlikle tamamladı.



12 mağlubiyetin 9'u Onuachu'nun oynamadığı maçlarda

Trabzonspor, ligde 34 hafta sonunda 12 yenilgi alırken, bu mağlubiyetlerin 9'unda Onuachu kadroda yer almadı.



Bordo-mavililer, Onuachu'nun forma giymediği 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 29 puan kaybı yaşadı.

Karadeniz ekibi, Nijeryalı santrforun forma giydiği 18 maçta ise 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 39 puan elde etti.

Trabzonspor, özellikle Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası'nda yer almasından dolayı büyük sıkıntı yaşarken, bu dönemdeki 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak sezonun en kötü dönemini geçirdi.