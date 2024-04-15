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Trabzonspor'da Rayyan Baniya formayı unuttu

Trabzonspor'un sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Rayyan Baniya, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesinin ardından formayı unuttu. Savunma oyuncusu, ligde son 8 maçta yedek kulübesinden dahi çıkamadı.

Trabzonspor'da Rayyan Baniya formayı unuttu

, sezon başında Fatih Karagümrük'ten 2 Milyon 50 Bin Euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Rayyan Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Beninli bir baba ve Türk bir annenin çocuğu olarak İtalya'da dünyaya gelen 25 yaşındaki stoper, 'de yerli statüsünde forma giyiyor.

SON 8 MAÇTA SÜRE ALAMADI

Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinin ardından savunma tandeminde forma bulmakta zorlanan Baniya, son 8 maçta süre alamadı. En son 4 Şubat'ta Beşiktaş ile deplasmanda oynanan müsabakada görev alan Rayyan Baniya, söz konusu maçın ardından ligde yeşil zemine çıkamadı.

AVCI İLE YILDIZI BARIŞMADI

Bu sezon başında Fatih Karagümrük ile 1 maça çıktıktan sonra Trabzonspor'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, 20 karşılaşmada bordo-mavili formayı terletti.

11 müsabakada ise kadroda olmasına rağmen oyuna dahil edilmedi. Lig'de bin 705 dakika süre alan Baniya, Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra forma bulmakta zorlandı.

70 gündür maç oynamaya hasret kalan savunma oyuncusunun, tecrübeli teknik adamla yıldızı bir türlü barışmadı. Avcı, Trabzonspor'un sahasında 2-1 kazandığı Konyaspor mücadelesinin ardından Baniya'yı eleştirmişti.

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