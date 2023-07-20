Trabzonspor'dan 2 milyon euroluk reklam ve sponsorluk anlaşması

Trabzonspor, KAP'a yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, Trabzonspor ile Papara Elektronik Para A.Ş. birlikte finansal ürünler geliştireceğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:



"Papara Elektronik Para A.Ş, Trabzonspor logolu Papara Kart ihraç etme, A takımımızın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarımızda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital iş birlikleri gibi hakların sahibi olmuştur. Yapılan anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsamakta olup, Papara Elektronik Para A.Ş., işbu anlaşma karşılığında KDV hariç 2 milyon avro peşin ödeme yapacaktır."