Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması

Trabzonspor, Süper Lig'de oynanan Samsunspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bordo-mavililer tarafından yapılan açıklamada MR görüntülerinin incelenmesinin ardından Trezeguet'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Futbol A Takımımızın, Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde yaralanma tespit edilmiştir."
Futbolcumuz Mahmoud Trezeguet’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 5, 2024
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