Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması

Trabzonspor, Süper Lig'de oynanan Samsunspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililer tarafından yapılan açıklamada MR görüntülerinin incelenmesinin ardından Trezeguet'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın, Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde yaralanma tespit edilmiştir."