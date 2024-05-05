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Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması

Trabzonspor'da Samsunspor mücadelesinin 60. dakikasında ağrı hissederek yerini Visca'ya bırakan Trezeguet'nin sağlık durumu belli oldu. Bordo-mavililer Mısırlı futbolcunun sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan Trezeguet açıklaması

, Süper Lig'de oynanan Samsunspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Mahmoud Trezeguet'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililer tarafından yapılan açıklamada MR görüntülerinin incelenmesinin ardından Trezeguet'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın, Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet’nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde yaralanma tespit edilmiştir."

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