Trabzonsporlu Bakasetas, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu

Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın ayrılığını duyurdu.



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcunun 31 Mayıs 2023 tarihinde bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.



Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Panathinaikos FC, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon euro ödeme yapacaktır." denildi.



MAÇTAN SONRA VEDA ETTİ



Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray maçının ardından Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'daki son maçına çıktığını söylemişti.



Bakasetas açıklamasında, "Trabzonspor'da son maçıma çıktım, bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Türkiye'deki bütün insanlara, bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim." demişti.



BAKASETAS'IN TRABZONSPOR KARİYERİ



Bordo-mavili kulübe 2020-2021 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Yunan futbolcu, 122 resmi maçta rakip fileleri 33 kez havalandırdı.



Bakasetas, Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 37 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını kaldıran bordo-mavili takımda Yunan oyuncu, bu büyük özleme son veren oyuncular arasında yer aldı.



Bakasetas, 2022-2023 sezonu öncesinde Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine getiren bordo-mavili takımın kadrosunda yer alırken bu karşılaşmada da 1 gol attı.