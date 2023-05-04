Türk Telekom EuroCup'ta ikinci oldu

MR çekilmesi sonucu boynunda ciddi bir travma olduğu tespit edilen Erdem Can, maçı boyunlukla takip etti.



KULÜP TARİHİNDE İLK



1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, kulüp tarihinin Avrupa'da en başarılı sezonuna imza attı.



Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa'da tarihinde ilk kez finalde olmanın gururunu yaşadı.



25 YIL SONRA EUROLEAGUE'DE OLMA FIRSATINI KAÇIRDI



Avrupa Ligi organizasyonda son olarak 1997-1998 sezonunda yer alan mavi-beyazlılar, Avrupa Ligi'nden normal sezonda beşer galibiyet ve mağlubiyetle elenmişti.



Ayrıca Türk basketbolu, 7Days Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci kez finalde temsil edildi.



Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Bu yıl da Türk Telekom, İspanyol rakibi Gran Canaria'ya 71-67 yenilerek 25 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'nde olma fırsatını kaçırdı.