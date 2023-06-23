Türkiye-Ermenistan maçı ne zaman? Milli maç Eskişehir'de oynanacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ermenistan ile oynayacağı iç saha maçına ev sahipliği yapacak stad belli oldu. Ermenistan ile oynanacak müsabakaya Eskişehir Yeni Stadı ev sahipliği yapacak. Türkiye, Eskişehir'de 4 yıllık aranın ardından ilk kez maç oynayacak. İşte, Türkiye-Ermenistan maçı tarihi...



MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?



Türkiye ile Ermenistan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. hafta maçında 8 Eylül'de karşı karşıya gelecek.



Maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi henüz belli olmadı.



MİLLİLER SON MAÇI KAZANDI



A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 yendi.



Türkiye, Galler'i Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda konuk etti.



Konuk ekipte Joseff Morrell 41. dakikada kırmızı kart gördü. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda A Milli Takımımız eksik rakibine karşı baskısını artırdı. 64'te Hakan Çalhanoğlu penaltı atışında kaleci Ward'ı geçemedi.



72. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Umut Nayir ile 1-0 öne geçtik. 80'de ise Arda Güler ceza sahası dışından attığı muhteşem golle farkı ikiye çıkardı: 2-0.



Bu sonucun ardından Galler'i iki golle geçen A Milliler, D Grubu'nda puanını 9'a çıkararak zirvedeki yerini korudu. Galler ise 4 puanla 4. sırada kaldı.