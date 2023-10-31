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Türkiye-İtalya milli hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde İtalya'yı ağırlayacak. Milli takım 3 Kasım'da ikinci maç için İtalya'ya hareket edecek. Sporseverler ise şimdi bu maça odaklandı. Peki, Türkiye-İtalya milli hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İtalya milli hentbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Takımı, 2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'ndaki ilk maçında 1 Kasım'da İtalya'yı konuk edecek. İki takım arasındaki ikinci karşılaşma 5 Kasım Pazar günü İtalya'nın Chieti kentinde Pala Santa Filomena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. İşte, Türkiye-İtalya milli hentbol maçı hakkında bilgiler...

Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada, Karadağ'dan hakemler Stefan Ivanovic ve Marko Vujisic görev yapacak.

Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

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