Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Akhisarspor amatöre gidiyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor'a da deplasmanda 2-1 yenilen Akhisarspor, bitime 2 maç kala 19 puanla düşme hattında kaldı.



Kurtuluş hattının 3 puan gerisinde olan Akhisarspor bu hafta evinde zirve yarışındaki Erbaaspor'a yenilir, 22 puanlı Darıca Gençlerbirliği de Ağrı 1970'ten puan alırsa matematiksel olarak amatör kümeye düşecek.



Akhisarspor bu hafta küme düşmezse tek umudu son hafta deplasmanda karşılaşacağı Darıca'yı yenmek olacak. 2012-2019 yılları arasında Süper Lig'de kaldıktan sonra küme düşüp, 2021'de 1'inci Lig'e, 2022'de ise 2'nci Lig'e veda eden yeşil-siyahlı ekip transfer yasağı yüzünden kadrosunu takviye edemediği için gençlerle mücadele ediyor.