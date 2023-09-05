Türkiye-Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri çeyrek final için sahada

Milli takım, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu. Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti. İşte, Türkiye-Slovenya voleybol maçı hakkında bilgiler...



MİLLİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye-Slovenya voleybol maçı 8 Eylül'de yapılacak.



A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.



Müsabakanın TRT Spor ekranlarında olması bekleniyor.