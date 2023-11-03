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UEFA'dan Sırbistan ve Karadağ'a ceza

UEFA tarafından Sırbistan'a bir maç seyircisiz, Karadağ'a deplasman yasağı cezası verildi.

UEFA'dan Sırbistan ve Karadağ'a ceza

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, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 'a karşı evinde oynadığı maçtaki olaylar nedeniyle 'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdi.

PARA CEZALARI VERİLDİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 2024 Elemeleri'nde Sırbistan'ın 17 Ekim'de Karadağ'ı konuk ettiği maçta stadyumda yaşanan "ırkçı davranışlar" ve çeşitli saha olayları nedeniyle ev sahibi ekibe bir maç seyircisiz oynama cezası ile toplamda 89 bin 250 euro para cezası verildiği belirtildi.

Karara göre; Sırbistan, 19 Kasım'da Bulgaristan'ı konuk edeceği EURO 2024 eleme maçını taraftarsız oynayacak.

Karadağ taraftarlarının aynı maçta ırkçı davranışları, stadyuma zarar verme ve nesne fırlatmaları nedeniyle de Karadağ Futbol Federasyonun bir sonraki UEFA müsabakası için deplasman taraftarlarına bilet satmasının yasaklanması yönünde karar alındığı vurgulandı.

UEFA, ayrıca Karadağ'a 20 bin euro para cezası verdi.

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