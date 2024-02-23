Union SG nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Union SG hakkında bilgiler

UNİON SG'NİN AVRUPA KUPALARI TARİHİ



Union SG, 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Rangers FC ile eşlemiştir. İlk maçı 3-0 kaybeden Belçika ekibi rövanşı ise 2-0 kazanmasına rağmen elenmiş ve yoluna Avrupa Liginde devam etmiştir.



Union Berlin, Malmö FF ve SC Braga ile eşleşen Belçika takımı grubu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselmiştir. Son 16 turunda gruplarda karşılaştığı Union Berlin'i eleyerek çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finalde yine bir Alman takımı ile eşleşmiştir. Eşleştiği Bayer Leverkusen'e 1-1 ve 4-1 sonuçları ile boyun eğerek Avrupa Kupalarına veda etti.



2023-24 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleştiği Lugano takımı eleyerek gruplara katılmayı başardı. Gruplarda Liverpool, Toulouse ve LASK Linz ile eşleşti.