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Wilfried Zaha kimdir? Fenerbahçe ile ismi anılan Wilfried Zaha kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Wilfried Zaha, Fenerbahçe transfer haberlerini yakından takip eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlayan isimlerden biri oldu. Sosyal medyada adı Fenerbahçe ile anılan Wilfried Zaha'nın kariyeri, yaşı vve hangi mevkide forma giydiği merak ediliyor. Peki, Wilfried Zaha kimdir? Fenerbahçe'yle ismi anılan Wilfried Zaha kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Wilfried Zaha kimdir? Fenerbahçe ile ismi anılan Wilfried Zaha kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Wilfried Zaha ya da tam adıyla Dazet Wilfried Armel Zaha, 10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nin en büyük şehri olan Abidjan'da dünyaya geldi.

Futbola 2002 yılında İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden olan Crystal Palace altyapısında başladı.

Wilfried Zaha, ilk profesyonel imzasını 2009 yılında altyapısında forma giydiği Crystal Palace takımıyla yaptı.

Başarılı oyuncu şimdilerde halen Crystal Palace forması giymektedir.

WİLFRİED ZAHA BİREYSEL BAŞARILARI

Crystal Palace yılın genç yeteneği: 2010-11, 2011-12

Football League yılın genç yeteneği: 2011-12

EFL Championship PFA Team of the Year: 2012-13

Premier League Ayın Golü: Şubat 2022

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